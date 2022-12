Traffico Roma del 20-12-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione giornata decisamente difficile quella di oggi per gli automobilisti lungo le strade cittadine cominciamo dal raccordo anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna incolonnamenti lungo diversi tratti a partire da all’uscita di Casal del Marmo se non lo svincolo della via Appia trafficatissima anche la zona sud della raccordo ci riferiamo alla carreggiata esterna e bene ci sono ancora 20 a partire dall’uscita per via della Pisana sino all’Anagnina poi sul tratto Urbano dellaL’Aquila corre dalla tangenziale al Raccordo tangenziale cose dalla galleria Giovanni XXIII sino alla suonare ancora a partire dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini fino a San Giovanni code anche da viale Castrense alla stazione Tiburtina e dalla Nomentana allo svincolo per ora i campi sportivi in direzione quindi Stadio ...