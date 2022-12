Traffico Roma del 20-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno Questa mattina sul tratto Urbano della A24 un veicolo in fiamme verso la tangenziale Tra lo svincolo per via Fiorentina è l’uscita di Portonaccio veicolo spostato sulla faccia laterale ora ilscorre anche se con rallentamenti e code zona est dicode sul momentanee Tiburtina lungo la via Tiburtina a disagio all’altezza di via di Tor Cervara è chiusa la svolta a questa strada in direzione Rebibbia stazione sul Raccordo Anulareintenso code tra Porta diTiburtina in carreggiata interna nella zona nord del raccordo anche qui coda in carreggiata interna altezza Flaminia lavori sulla via Salaria altezza Villa Ada riduzione della carreggiata e code asud e incolonnamenti pertra la ...