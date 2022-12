Tornano le mascherine | l’annuncio dal ministro della Salute

(Di martedì 20 dicembre 2022) Covid e, le decisioni del governo. Il titolare del dicastero, Orazio Schillaci, è recentemente intervenuto per parlare delle disposizioni da adottare nell’avvicinarsi delle feste natalizie. Purtroppo gli italiani in queste settimane hanno a che fare, oltre che con il Coronavirus, anche con influenza e i più piccoli con il virus respiratorio sinciziale. Così ilha voluto ricordare a tutti che è indispensabile un comportamento maturo. In un’intervista al Messaggero Orazio Schillaci ha dichiarato: “Non introdurremo obblighi, siamo un paese maturo, ciò che conta sono l’informazione e la prevenzione. È importante difendere le persone fragili, intendo riferirmi a chi ha problemi cardiologici, polmonari, oncologici, immunodepressi, e soprattutto agli over 65”. Poi la chiosa sull’utilizzo ...

Money.it

le. I vari Pregliasco suggeriscono ancora di vedersi a Natale in pochi e con tutte le precauzioni del caso altrimenti 'si rischiano 20mila morti' . E anche negli Stati Uniti si fa ...' È stata una delusione incredibile : mamme, bambini, tutti quelli che hanno donato cibo ee quelli che aspettavano gli aiuti si sono sentiti fregati da noi'. Secondo l'amico, Soumahoro è ... Ritornano le mascherine per limitare la nuova ondata Covid: ecco ... L’obbligo, che scade il prossimo 31 dicembre, "sarà riprorogato, almeno fino a primavera". Novità anche per le visite ai parenti ricoverati in ospedali: "Ci stiamo lavorando, vedremo che misure adotta ...Come si curano e quali sintomi danno le malattie più diffuse in questo periodo. E che due anni di coronavirus ci avevano fatto dimenticare ...