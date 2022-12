Torino | non solo la Roma | c'è anche il Napoli su Lukic

Corriere della Sera

Anche perché aavrebbe le libertà che chiede e una squadra che può diventare sempre più competitiva, anche con un ingaggio inferiore rispetto ad altri club. La storia tra Zidane e la Juve...... alle porte di, ha voluto dedicare un murales alto 10 metri. Un ricordo e un riconoscimento ... E' noto che era anche un bravo musicista, matutti sanno che era un mancato ingegnere. La ... Torino non è una città per giovani: uno su due vuole trasferirsi altrove Non c'è solo la Roma su Sasa Lukic, centrocampista del Torino (ed ex capitano, prima della querelle estiva che lo voleva verso l'addio) e della Nazionale serba. Su di lui ...Tra guerre, pandemia e crisi energetiche il Premio InediTO Colline di Torino taglia il traguardo della ventiduesima edizione. In una realtà dominata dalla paura, il metaverso è uno spazio virtuale dov ...