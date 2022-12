Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? Ecco chi sarebbe

TorreSette

... il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi, è stata registrata pochi giorni fa e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe esserci stata una brutta lite trae ...Massimo Galanto per tvblog.it claudia gerini Non è ancora andato in onda, ma Boomerissima, il nuovo programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi, fa già rumore. Nelle scorse ore su TvBlog abbiamo ... Tommaso Zorzi volta pagina. Ecco chi è il nuovo compagno del ... Claudia Gerini ha appena avuto un terribile litigio, tale da scatenare la peggiore rabbia. L'occasione sono state le riprese di 'Boomerissima'. Scopriamo insieme cos'è successo e con chi ha litigato.2:16 Grande Fratello Vip, un tentativo di chiarimento per i Donnalisi play 1 • di Mediaset 4:23 Grande Fratello VIP - I commenti dello Studio sulla storia di Rosalinda Cannavò play 53 • di Mediaset 4: ...