Tommaso Zorzi | chi è il nuovo fidanzato Edoardo | la vacanza con Aurora Ramazzotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sono ormai alcuni mesi che la storia d’amore tra l’influencere il famoso ballerino di Amici,Stanzani, è giunta al capolinea. Ma dopo il lutto amoroso, ecco arrivare una nuova fumata bianca per l’amore: infatti, è freschissimo l’annuncio da parte dell’ex gieffino che, a quanto pare, avrebbe trovato unamore, iniziano così anche una nuova relazione che gli avrebbe fatto dimenticare completamente il passato. Lo ha detto proprio nelle ultime ore: il suocompagno, a quanto pare, si chiamerebbe. Come in molti già sapranno,ama stare sul trend: e di fatto, negli ultimi tempi, ha fatto parlare di se più per la sua vita privata che per il suo lavoro. A tal proposito, ricordiamo che il noto e seguitissimo ...