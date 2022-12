Tiziano Valentinuzzi | Dalla Casa All’Anima | il Bestseller su come vivere la vita desiderata con il Vastu

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 20.12.2022 – Esiste una scienza del costruire e dell’abitare nella millenaria tradizione vedico-indiana, chiamata, che mira a un obiettivo ambizioso: costruire armonia, equilibrio, bellezza e positività nei propri spazi esterni e in quelli interiori. Per tutti coloro che desiderano cambiare in meglio la propriama non sanno da dove partire, esce oggi il libro diil Feng-Shui indiano: Crea lache Desideri con Semplici Ritocchi ine in Ufficio” (Bruno Editore). L’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per portare equilibrio nella propria quotidianità grazie a questa scienza millenaria. “Dopo ...