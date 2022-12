Tiziano Ferro interrotto dalla figlia mentre promuove il suo disco | il siparietto sui social | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 20 dicembre 2022)si diverte e lascia divertire i suoi fan in unpubblicato sul suo profilo Instagram in cui prova a registrarsiil suo nuovoma vienecontinuamentefiglioletta Margherita. “La mia piccola star”, scrive il cantante nella descrizione della clip. “Io ci provo a registrare leinterviste, ma lei deve dire la sua”, spiega l’artista, visibilmente divertito. Il cantante non riesce a non scoppiare a ridere ogni volta che la piccola si prende gioco di lui o gli fa il verso. Ilha riscosso enorme successo tra i follower, con tanti commenti e like, oltre ai messaggi di diversi colleghi. “Mi sento male”, ha scritto la cantante Emma Marrone. “Mi esplode il cuore”, ...