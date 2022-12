Thuram all’inter | nuovi contatti | decisivi i prossimi giorni

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’Inter neidovrebbe incontrare gli agenti di uno degli obiettivi principali di mercato per provare a bruciare la concorrenza. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra meno di due settimane aprirà i battenti la finestra di calciomercato invernale. Le varie società sono, dunque, già a lavoro da tempo per individuare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.