Thea e Marianne con “Woman of Light” raccontano le Donne di Luce

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022)Crudi eGubri le ho già ospitate live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso quandocon armonium, campane tibetane e voce econ l’arpa hanno dipinto meravigliose musiche e mantra di pace. Hanno appena pubblicato l’album “Women of” e a capodanno faranno una 3 giorni si festa e meditazione. Per info: https://www.millearpeggi.com/capodannodiMi sono collegato con loro per farmi raccontare questo progetto dedicato adie mostrare i due video “Sekhmet” e “Pythia”. Ecco info nel dettaglio: Duesi incontrano per fare risuonare la voce di dee,mistiche, sante, artiste, guaritrici e dare un nuovo respiro ai nostri giorni. L’album “Women of ...