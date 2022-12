The Specials | lutto nella musica | morto Terry Hall

Il Post

È morto a 63 anni Terry Hall, cantante della band ska degli Specials. The Specials frontman Terry Hall is dead aged 63. His group hailed him as the "most genuine of souls" as they announced on Monday night (19.12.22) he had passed after a brief illness. With its mix of Black and white members and Jamaica-influenced fashion style, the band became leaders of the anti-racist 2 Tone ska revival movement.