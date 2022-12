(Di martedì 20 dicembre 2022)sono previste per The Net –di, la nuova serie tv in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda treda due episodi ciascuna (totale: 6 episodi). La prima martedì 20 dicembre 2022; la terza e ultima martedì 3 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: martedì 20 dicembre 2022 Seconda puntata: martedì 27 dicembre 2022 Terza puntata: martedì 3 gennaio 2023Ma quanto dura () ogni puntata di The Net –di? Ogni episodio andrà in onda il martedì sera dalle ore 21,20 alle ore 23,25. Lacomplessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore o poco più. Nel cast della serie tv: Alberto Paradossi: ...

La Gazzetta dello Sport

Livio Kone, di San Vittore Olona, protagonista nella nuova serie tv sul calcio. Livio Kone in "" Si chiama "" (ossia "La rete") ed è la nuova serie tv di Rai Due che prenderà il via stasera, martedì, 20 dicembre 2022, in prima serata. Una serie, dalle 21, dove protagonista sarà il ...... anche se non tutte positive e che ci hanno visto come paese osservante, arriva in tre prime serate su Rai 2 , da stasera martedì 20 dicembre ,- Gioco di squadra . Capitolo italiano di un ... "The Net - Gioco di squadra", la serie con Massimo Ghini: "Il calcio è cambiato, mi diverto meno" Roma, 20 dicembre 2022 - Terry Hall è morto, a dare la triste notizia sono i suoi stessi compagni nella storica band The Specials. Hall aveva 63 anni e la sua voce è stata una delle più rappresentativ ...The Net - Gioco di squadra: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda su Rai 2. Tutte le informazioni nel dettaglio ...