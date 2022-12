Corriere TV

Trentuno marinai sono dispersi dopo che unada guerra con a bordo oltre 100 membri dell'equipaggio si è capovolta ed è affondata durante una tempesta nel Golfo della. L'HTMAS Sukhotai è affondata dopo avere imbarcato acqua nella ...Un portavoce della marina militare thailandese ha fatto sapere che è stata aperta una inchiesta in quanto 'non era mai accaduto un disastro simile a unadella loro flotta. Lacon missili a ... Thailandia, la nave militare si capovolge nel mare in tempesta: più di trenta dispersi La corvetta "Htms Sukothai" della marina militare della Thailandia, con a bordo 105 persone, è affondata ieri a causa di una tempesta con onde alte più di 4 metri. Dopo diverse ore una fregata è riusc ...BANGKOK, 20 DIC - I corpi di quattro membri dell'equipaggio della nave militare thailandese affondata domenica sono stati recuperati. Lo ha dichiarato il comandante in capo della Royal Thai Navy, Choe ...