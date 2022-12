Tezenis Verona | l’ascesa di Cappelletti | “Mi sono rotto il crociato tre volte ma sono ripartito e fiero di essere arrivato fino a qui”

Leggi su seriea24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Reduce da un avvio di stagione in Serie A decisamente positivo, Alessandroha raccontato ad Elisabetta Ferri sul “Corriere dello Sport” tutte le difficoltà superate per arrivarea qui: “Miiltre. La prima a 18 anni, il sinistro. Poi il destro, a 22 anni: ma appena rientrato, giocavo a Siena, miinfortunato di nuovo e mi è balenata anche l’idea di smettere: ho pensato che forse non avessi il fisico adatto a reggere certi carichi. Miaggrappato alla mia forza di volontà e agli affetti e grazie a una persona speciale, che purtroppo oggi non c’è più, mirimboccato di nuovo le maniche e ...