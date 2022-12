Terremoto in California | a Ferndale | video

Corriere della Sera

Una scossa didi magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 km. ...Una scossa didi magnitudo 6.4 è stata registrata sulla costa della, a Ferndale. La scossa, secondo l'Usgs, ha avuto una profondità di 16 chilometri. E' stata preceduta e seguita da altre ... Terremoto in California: scossa di magnitudo 6,4 Un forte terremoto di magnitudo 6.4 colpisce la California del nord che è ora in allerta massima. Preoccupazione tra la popolazione.Terremoto e paura in California. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS.