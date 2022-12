(Di martedì 20 dicembre 2022) Ha il cuore azzurro l’ex allenatore del Milan, Fatih. Scrive il Corriere dello Sport che in occasione del Golden Foot, l’ex Milan e Fiorentina ha espresso un suo commento sul campionato italiano: «Serie A? Sono felice per Spalletti, è un grande amico. Ho rispetto e affetto per lui. Quest’anno sta andando fortissimo, spero che arrivi fino alla fine e vinca.nella lotta scudetto. Firenze è la mia seconda cosa, hocon, ma. Un ritorno in Italia? Se c’è una buona proposta e un bel progetto, torno. Altre robe non mi interessano». Ha anche espresso la sua sull’atavico dilemma Maradona vs. Messi e sulla vittoria dell’Argentina: «In Messi ho rivisto qualcosa di Maradona. Fino a tre mesi fa, ho fatto un’intervista e mi hanno chiesto il migliore del mondo tra Messi, ...

IlNapolista

... dal Corriere dello Sport alla tv Nel corso della sua carriera Sconcerti haper i migliori ... raggiunge il massimo con le dimissioni date dell'allora allenatore Fatih, alle quali ...Non ci sono stati grossi infortuni, abbiamosu quelle cose che abbiamo deciso di ... FATIH- 'Mi è dispiaciuto non poter abbracciare Fatihperché in questo momento non può ... Terim: «Ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli» - ilNapolista Presente a Montecarlo in occasione del Golden Foot, Fatih Terim ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondiale di Leo Messi, il paragone con Maradona ma anche di Napoli e Serie A. L’allenatore turco ...L'ex allenatore del Milan preferisce i partenopei per lo scudetto e non esclude un ritorno in Serie A In occasione del Golden Foot, l'ex allenatore del Milan e della Fiorentina Terim ha inizialmente p ...