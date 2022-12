Tennis | Becker dopo il ritorno alla libertà | “Dal carcere una lezione dolorosa”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Boristorna. L’emittente tedesca SAT.1 manderà in onda questa sera la prima intervista con il campione tedescol’uscita daldove era finito per scontare una pena per il reato di bancarotta. Il 55enne ha raccontato il tempo passato in prigione, ammettendo di aver “imparato una dura, molto costosa, molto”. Ilta, tre volte campione di Wimbledon, è stato estradato in Germania la settimana scorsaaver scontato i primi otto mesi di una condanna a 2 anni e mezzo in Gran Bretagna. SportFace.

Corriere dello Sport

