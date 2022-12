Tennis | Becker | ' dopo essere uscito di prigione ho riscoperto chi ero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Berlino, 20 dic. (Adnkronos) - L'exta tedesco Borisriflette sui cambiamenti che ha subito durante la sua pena detentiva nel Regno Unitostato condannato per un reato fiscale, in quella che segna la sua prima intervista da quando è tornato in Germania. "Penso di averla persona che ero una volta", ha detto nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al canale tedesco Sat.1 e che andrà in onda integralmente stasera. "Ho imparato una dura lezione. Molto costosa. Molto dolorosa. Ma tutto questo mi ha insegnato qualcosa di importante e buono. E alcune cose accadono per una ragione", ha aggiunto. Alla domanda sulla sua permanenza in carcere, di oltre sette mesi, ha risposto: "In carcere non sei nessuno. Non sei altro che un numero. Il mio era A2923EV. Non mi chiamavano ...