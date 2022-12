Teleperformance Italia è tra i “Best Workplaces for Millennials 2022”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nuovo traguardo raggiunto per, che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento di “for”. La classifica è stata stilata da Great Place to Work, che da sei anni si impegna a segnalare positivamente quelle che sono le aziende più attrattive per i giovani in base alle qualità dei luoghi di lavoro. La classifica viene stilata in gran parte tenendo conto di quelle che sono le opinioni dei, raccolte attraverso survey e questionari che analizzano i vari ambienti di lavoro eha raggiunto lo status di eccellenza in questo ambito. Nello specifico, la classifica tiene conto della relazione di fiducia reciproca con il management ...