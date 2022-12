(Di martedì 20 dicembre 2022)nega la condanna adel. Sul suo account twitter, l'ambasciata iraniana a Bogotà, in risposta all'appello del presidente colombiano Gustavo Pedro "a non ...

Globalist.it

E ha denunciato "la guerra ibrida" contro, con "la campagna di fake news". "Il processo non si è ancora svolto. Pertanto, la notizia della condanna a morte è una pura menzogna", ha dichiarato ......21 dicembre studenti e attivisti hanno annunciato nuove manifestazioni contro il governo di,... scrive sempre il Giornale, era sottoposto a detenzione amministrativa da marzo scorso e ha... Teheran ha negato che il calciatore Amir Nasr Azadani sia stato condannato a morte: è una fake news Il 26enne ex giocatore del Rah-Ahan, Tractor e Gol-e Rayhan è stato accusato dal regime iraniano di «moharebeh», «inimicizia contro Dio», reato che viene punito con l'impiccagione.(Adnkronos) - Teheran nega che il calciatore Amir Nasr Azadani sia stato condannato a morte per aver partecipato alle proteste di queste settimane. Sul suo account Twitter, l'ambasciata iraniana a Bog ...