Svolta a Montreal | storico accordo per salvare il Pianeta | 30 miliardi all’anno in aiuti ai paesi meno sviluppati

(Di martedì 20 dicembre 2022) Al termine di un lungo negoziato alla UN Convention on Biological Diversity (COP15), ipartecipanti hanno raggiunto unoper invertire decenni di distruzione ambientale che minacciava le specie e gli ecosistemi del mondo. "Il pacchetto è adottato", ha dichiarato il presidente del vertice sulla natura COP15, il ministro dell'Ambiente cinese Huang Runqiu, durante una sessione plenaria a tarda notte a. Secondo quanto annunciato, si tratta di "un patto di pace con la natura" che ha l'obiettivo di proteggere terra e oceani da crisi climatica, inquinamento e degrado provocato dall'uomo. L'intesa, che sblocca 30di dollari all'anno inaiin via di sviluppo per la protezione dell'ambiente, prevede inoltre la salvaguardia del ...

QuiFinanza

La Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, nota come Cop15, si è, in Canada, dal 7 al 19 dicembre 2022. Dopo due settimane di negoziati, è stato raggiunto un accordo storico denominato "Kunming -Global Biodiversity Framework". L'accordo ...... ora chiamato l'Accordo Kunming -, che dovrebbe impegnare i Paesi ad arrestare ed ... però, non ha visto nell'esito dei negoziati la determinazione necessaria a dare una veranella crisi ... Cop15, approvato l'accordo per preservare la biodiversità Nell'ultima sessione plenaria della COP15 di Montreal, i delegati hanno adottato l'accordo che regolerà i prossimi 8 anni di azioni per tutelare la biodiversità e arrestarne il declino. È un accordo t ...Durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità è stato raggiunto l’accordo sul piano “30 by 30” per evitare il rischio di una sesta estinzione di massa ...