Supplenti convocati | obbligatorio dare disponibilità tramite piattaforma o posso usare la mail? Docente precario viene risarcito | ecco perché

(Di martedì 20 dicembre 2022) Oggi alle convocazioni delle supplenze si dà riscontro con la procedura telematica, con le piattaforme, ma la norma attuale non sembra prevedere come unica modalità di comunicazione quella prevista dal sistema informatico, anche unainviata entro i termini di convocazione può essere più che idonea per soddisfare la volontà di risposta dell'interessato e se si assegna al supplente sbagliato la supplenza, il danneggiato avrà diritto al risarcimento danno oltre che al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo non lavorato. L'articolo .

