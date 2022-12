Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 20 dicembre 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) -, ecco l'deidi martedì 20. La combinazioneè: 7, 12, 23, 73, 81, 87; Numero Jolly 35; SuperStar 8. Nessun 6 né 5+1, mentre in 9 hanno centrato il 5, portandosi rispettivamente a casa 35.836,83 euro. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 331.900.000,00 euro.

Today.it

Risultati Simbolotto di oggi, martedì 20 dicembre 2022. Subito dopo le estrazioni di Lotto esu questa pagina la diretta con iestratti per il gioco del Simbolotto , il nuovo concorso di Sisal. Da qualche tempo il Gioco del Lotto permette di abbinare alla propria ...... dalle 20 su Gazzettino.it tutti ivincenti in diretta, con il jackpot del che supera i 330 milioni di euro, il più alto al mondo. La sestina vincente deldi stasera è: 87 - 23 - ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 20 dicembre 2022 Nella settimana di Natale riparte la caccia al jackpot del SuperEnalotto . Oggi, martedì 20 dicembre , nuova estrazione. Centrare il sei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...