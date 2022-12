Suddividi il tuo immobile con stile

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 20 dicembre 2022) In tante situazioni sorge l’esigenza di suddividere ambienti spaziosi per creare angoli maggiormente accoglienti e sfruttare al massimo la metratura disponibile. A questo riguardo si possono scegliere varie soluzioni fra cui le moderne pareti mobili, facili da installare e apprezzate per la grande versatilità. Suddivisione degli spazi Hall, living e sale riunioni spesso non si rivelano abbastanza confortevoli e vengono poco utilizzati. In contesti residenziali e commerciali, infatti, si presenta la necessità di allestire aree più ristrette per accogliere un numero di partecipanti limitato. Questo consente di avere maggior privacy, di velocizzare le operazioni di pulizia e di permettere l’uso della stanza a più persone nello stesso tempo che dovranno svolgere attività differenti. Ecco, quindi, che le pareti mobili potranno rivelarsi una valida scelta per dar vita a nuove configurazioni, ...