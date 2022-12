Su Rai1 la nuova Filumena Marturano con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

(Di martedì 20 dicembre 2022)(foto di Cristina Di Paolo Antonio) Nuovo adattamento televisivo per. Dopo Natale in Casa Cupiello e Sabato, Domenica e Lunedi?, la collection che la Rai dedica ad Eduardo prosegue con la commedia scritta per la sorella Titina che testimonia lo straordinario rapporto umano ed artistico tra i fratelli De Filippo. L’appuntamento è per stasera in prima serata su(replica visibile in streaming su RaiPlay). Il cast, del film tv diretto da Francesco Amato, è d’eccezione e riunisce gli amati protagonisti di Imma Tataranni:, nei panni di, ein quelli di Domenico Soriano. Di seguito ecco il cast al completo. Personaggi e interpreti di ...

SuperGuidaTV

... in onda alle 16.05 su, la Cipriani continuerà a soffrire moltissimo per l'addio della sua ... Irene pronta a unavita: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 ...Secondo Gallo proprio perché Vanessa Scalera non è napoletana si è calata in questo ruolo con una prospettiva. Il risultato lo vedremo stasera alle 21:25 circa su. Massimiliano Gallo parla ... Alessandro Preziosi protagonista della fiction tv per Rai1 “Black out”: trama, cast e quando in tv Natale e Capodanno sono sempre più vicini: ecco cosa seguire durante le festività sui canali Rai e Mediaset, che anche quest’anno offrono ai ...Il 21 dicembre 2022 scatta l'ultima fase dello switch off. Ecco come capire se si potrà continuare a guardare la TV dopo quella data.