Su Rai 2 arriva Detective e le storie della Polizia di Stato | i dettagli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una nuova entusiasmante seconda serata, colorerà le retiTV di. Nello specifico, facciamo riferimento al programma “” che permetterà – ai telespettetatori – di seguire le gestadiattraverso un documentario in presa diretta. Al momento, pare che non vi sia una data ufficiale in merito alla messa in onda del programma in onda, sebbene si ipotizzi che ciò possa avvenire verso la metà di aprile. Ecco i. La Rai si divide tra “Basco rosso” e “” Saranno proprio “Basco rosso” e “” i due programmi che contraddistingueranno le seconde serate primaveriliRai. Nello specifico, il primo programma poc’anzi menzionato, tingerà di rosso le seconde serate del ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile

Era solo l'antipasto di quanto stava per accadere e che mette a nudo i nervi a fior di pelle della redazione sportiva della. Lo spuntodalla morte di Mario Sconcerti. Paola Ferrari ricorda ...... dopo gli scambi durissimi in occasione della morte del collega Mario Sconcerti e le pubbliche critiche della veterana diSport alla gestione dei Mondiali sulla TV di Stato,un nuovo ... Nell'ultima gara casalinga del 2022 in diretta Rai arriva Chieri ... Dopo i "tagli" per i Mondiali, La vita in diretta costretta a una riduzione d'orario (per Mattarella) e due sospensioni per fare spazio allo Zecchino d'Oro ...“Filumena Marturano” sarà su Rai 1. L’appuntamento con il film di Francesco Amato è per martedì 20 dicembre 2022 in prima serata.