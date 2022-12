Studenti ammessi alla maturità anche senza le ore di alternanza scuola-lavoro BOZZA Decreto Milleproroghe

(Di martedì 20 dicembre 2022)per quest'anno scolastico l'non sarà requisito per l'ammissione agli Esami di Stato. Per il terzo anno di fila, dunque, il governo decide di non rendere obbligatori i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per essereagli esami conclusivi. L'articolo .

Londra, Italia

... proprio con lui, cessarono di essere necessarie per essereall'esame di Stato. E in men ...occupazionali non sono sempre al primo posto nelle valutazioni delle famiglie e degli. Il ...... proprio per dare una risposta a chi - al momento - non ha potuto avere la disponibilità del posto letto (624, in tutta l'Emilia - Romagna). In questo momento gli interventi giàai ... Università in UK: cresce il numero degli studenti, ma non da Italia e ... Telefoni ammessi solo per usi didattici come già nelle precedenti circolari ministeriali. Non ci sono sanzioni, ma le scuole sono invitate a garantire il rispetto delle norme in vigore. La pedagogista ...E’ stata pubblicata oggi la circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito sull’uso dei cellulari a scuola. Niente di nuovo, in sostanza, rispetto a quanto già stabilito: cellulari ammessi solo a ...