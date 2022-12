Strage in Canada | il killer italiano era in lotta con i vicini | ' Temeva che la sala elettrica rovinasse la salute'

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'uomo che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco cinque persone (tre uomini e due donne) in un condominio alla periferia di Toronto è un immigratoche aveva molestato per anni i suoie ...

Il Tempo

... dopo aver identificato l'aggressore come Francesco Villi , 73 anni, emigrato incon la madre quando aveva 17 anni e rimasto ucciso nello scontro con gli agenti poco dopo la tragedia.......state uccise (una è rimasta gravemente ferita) innel corso di una sparatoria avvenuta nella serata di ieri in un condominio a Vaughan, nella periferia nord di Toronto . L'autore della... Strage in Canada: uccide cinque vicini che vivevano nel suo condominio L'uomo che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco cinque persone (tre uomini e due donne) in un condominio alla periferia di Toronto è un immigrato italiano che aveva molestato per anni ...Strage in un condominio a Toronto. Un uomo ha aperto il fuoco e ucciso 5 persone, poi è stato freddato dalla polizia che stava provando ad arrestarlo. Il killer si chiamava Francesco ...