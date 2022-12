Stop alle ricette «digitali» dei farmaci da gennaio L’allarme dei medici di famiglia | «Chiediamo la proroga | è un passo indietro»

(Di martedì 20 dicembre 2022)deivia mail e per messaggio. Ascadrà la norma, introdotta con la pandemia da Covid, che rendeva possibile l’invio delle prescrizioni farmaceutiche anche a distanza: dall’1, a meno di un intervento, si dovrà tornare dal proprio medico di. E sono proprio i dottori a denunciare il problema al ministro della Salute, Orazio Schillaci: «la, oltre la scadenza del 31 dicembre 2022, dell’utilizzo della ricetta dematerializzata almeno per un anno e un provvedimento che renda il suo utilizzo strutturale, così da liberare ida impropri carichi burocratici». A parlare è Pina Onotri, segretaria Generale del Sindacatoitaliani ...

...moltissimo il medico da quel tipo di pressione che avveniva durante lo svolgimento del suo lavoro in ambulatorio - ha concluso il presidente della Fnomceo - perché si poteva dedicare finalmente...Lo dichiara la segretaria generale di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino, unendosivoci di chi chiede di prorogare questo strumento incentivato durante l'emergenza Covid per evitare di ... Stop alle ricette «digitali» dei farmaci da gennaio. L'allarme dei medici di famiglia: «Chiediamo la proroga, è un passo ... L’uso della prescrizione dematerializzata è stata introdotta durante l’emergenza coronavirus e prorogata fino alla fine del 2022.Ricetta elettronica, medici in allarme per lo stop alle prescrizioni via mail e whatsapp: Sarebbe follia, serve proroga governo ...