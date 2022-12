Steven Spielberg spiazza tutti | “Chiedo scusa agli squali | dopo il mio film li hanno sterminati senza motivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) “il miolidecimati”. Dinanzi abisogna inchinarsi sempre e comunque. E questa volta ancora di più. In vista dell’uscita di The Fabelmans (qui la nostra recensione), il celebre regista di Hollywood è tornato a parlare dei suoi vecchi successi, in particolar modo deldella svolta, Lo Squalo (1975). Durante un’intervista in Desert Island Discs della Bbc,ha ricordato del debito di riconoscenza che per quelha con Alfred Hitchcock. In particolar modo nel creare suspense e terrorevedere lo squalo stesso. Chi ricorda il capolavoro del ‘75 avrà ...