Sud Notizie

E' stato l'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia il testimonial dell'evento di chiusura alla "Apple Developer Academy" di Napoli dell'edizione 2022 di "Visit to Italy" , un progetto di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Georgia promosso insieme all'azienda partner Materias . - continua sotto - Il presidente di Cotec, Luigi ...Khvicha Kvaratskhelia è stato tra i protagonisti dell'evento 'Visit to Italy 2022' presso la Apple Academy Developer Federico II di San Giovanni. L'attaccante del Napoli ha incontrato gli studenti , ai quali ha voluto inviare un ulteriore messaggio di ... STEM Study Visit to Italy, evento conclusivo a Napoli con Kvara E’ stato l’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia il testimonial dell’evento di chiusura alla “Apple Developer Academy” di Napoli dell’edizione 2022 di ...Si tiene oggi, lunedì19 dicembre 2022, a Napoli l’evento di chiusura dell’edizione 2022 di STEM Study Visit to Italy ...