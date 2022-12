Stanotte a Milano | gli ospiti di Alberto Angela per il Natale su Rai 1

(Di martedì 20 dicembre 2022) Mancano pochi giorni al2022. Per questo giorno così magico ed importante, Rai 1 ha pensato di mandare in onda, in prima serata, una trasmissione decisamente speciale. Stiamo parlando di, il programma che sarà condotto, proprio questa domenica 25 Dicembre, da. E, non solo ci porterà alla scoperta della città, ma avrà anche deglispeciali al suo fianco. Scopriamone subito di più., tra glidianche Adriano Celentano Tra i tantici sarà Adriano Celentano. Il famoso cantautore porterà i telespettatori alla scoperta della sua nota via Gluck che lui stesso canta nel brano ...

Rai Storia

... a margine della conferenza stampa di presentazione del programma di Alberto Angela dedicato a- . Sulle tariffe lavoreremo più avanti. Lavoreremo di più sul tema dei costi, ...È Adriano Celentano con la sua voce a raccontare una parte dia lui cara, via Gluck, protagonista di una delle sue canzoni più famose, nella puntata speciale di '' condotta da Alberto Angela che andrà in onda la sera di Natale su Rai 1 in prima serata, alle 21,25. L'anticipazione è stata fatta da Aberto Angela nel corso della conferenza stampa ... Stanotte a Milano - RAI Ufficio Stampa Beppe Sala ha parlato anche della questione San Siro a margine della presentazione della trasmissione Rai di Alberto Angela ...Al Comune di Milano mancano 80 milioni per chiudere il bilancio del prossimo anno e l'amministrazione potrebbe mettere in atto una revisione delle tariffe. "Per la revisione delle tariffe lo vedremo p ...