Sputo in faccia alla sinistra | il crollo di Bersani da Lilli Gruber | Video

(Di martedì 20 dicembre 2022) Siamo a Otto e Mezzo, il programma diin onda su La7, la puntata è quella di martedì 20 dicembre. Ospite in studio ecco Pier Luigi, tra i leader di Articolo 1 e simbolo di quellatravolta dal Qatargate, lo scandalo che terremota l'Europa al centro della puntata della trasmissione. Interpellato dammette: Io dico questo, i fatti che stanno emergendo sono unoinin Italia e all'Italia e in Europa. E anche alle istituzioni europee e alle Ong del mondo". Dunque una domanda sul personaggio-chiave dell'inchiesta, almeno fino ad oggi, Antonio Panzeri: ma lei lo conosceva? "Sì, ma non abbastanza evidentemente. Dopodiché, se per ...

