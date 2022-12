Sportello dell’Asl abusivo in farmacia | Luca Abete smaschera i furbetti

Leggi su anteprima24

Unoall'interno delle farmacie. L'inviato di Striscia la Notizia,, si è recato a Napoli dopo numerose segnalazioni su una pratica del tutto illegale. Alcune farmacie indirizzano i pazienti verso unogestito da un uomo che avrebbe la capacità di portare a buon fine pratiche sanitarie. L'uomo per ogni documento (che non avrebbe alcun costo) intascherebbe cinque euro come mancia e ulteriore denaro per contattare il professionista. FederFarma ha chiarito che nessunapotrebbe ospitare soggetti senza titolo consentendogli di svolgere alcun tipo di mansione, dunque per i gestori adesso potrebbero arrivare pesanti sanzioni. Qui il servizio video