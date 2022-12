Sporco bianco Insulti razzisti a Lloris | scandalo in Francia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) «ha preso tre gol e non ha parato nemmeno un rigore,», «è un venduto, si è visto che voleva far vincere i bianchi argentini, era l'unicodella nazionale francese». E ancora: «è l'unicoche giocava (per la, ndr) negli ultimi minuti della partita e ci ha fatto perdere», «è titolare solo perché è». È questo il tenore dei messaggi scagliati dai tifosi francesi contro il loro portiere, Hugo, un fenomeno che li ha portati fino alla finale della Coppa del Mondo grazie alle sue parate, ma che improvvisamente, domenica sera, dopo la sconfitta contro l'Argentina, è diventato uno «...