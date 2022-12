Spezia | successo nell’ultima amichevole contro il Groningen | decidono Verde e Kiwior

(Di martedì 20 dicembre 2022)per lodi Luca Gotti nella terza e ultimadel ritiro spagnolo. Dopo la vittoria con il Servette e il kolo Sparta Rotterdam, le Aquile si sono imposte 2-0gli olandesi delgrazie ai gol die e, chiudendo al meglio la serie di test in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaiol’Atalanta. Al 15? squillocon Van Bergen che ruba palla a Zoet e prova la conclusione, terminata però sull’esterno della rete, e otto minuti dopo cross di Holm per Nzola che conclude in porta, ma l’arbitro alza la bandierina del fuorigioco. Dopo quaranta minuti bloccati sullo 0-0 arriva il colpo di testa vincente di Daniele...

Lo, dopo ilesterno contro il Verona, è diciassettesimo, a sei lunghezze dalla zona retrocessione, con 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, quattordici ...