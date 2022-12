Spariti 640mila euro dalle casse della coop Karibu La moglie di Soumahoro scarica la madre | “Ero incinta all’epoca”

Leggi su tpi

(Di martedì 20 dicembre 2022) È andato “a vuoto” il tentativoGuardia di finanza di sequestrare i conti, l’associazione in capo alla suocera del deputato Aboubakarfinita sotto la lentemagistratura per il mancato pagamento dei suoi dipendenti e le cattive condizioni di vita assicurate agli ospiti migranti. Il gip Giuseppe Molfede aveva ordinato il congelamento diche si stimava fossero nelle, ma i conti erano vuoti. Pioggia di ricorsi da parte dei familiari del sindacalista e parlamentare dell’alleanza Verdi-Sinistra italiana. Ladi, Liliane Murekatete, si è rivolta ai giudici del Riesame per chiedere la ...