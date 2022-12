Sorrento | Unione dei Comuni della Penisola | dalla Giunta via libera all’intesa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Un nuovo passo in avanti verso la costituzione dell’deiSorrentina, e in direzione di una gestione associata di servizi e funzioni, nell’interessecollettività e dello sviluppo del territorio. Su proposta del sindaco, Massimo Coppola, lacomunale diha approvato, nel corso dell’ultima seduta, il protocollo di intesa sottoscritto con idi Sant’Agnello, Massa Lubrense, Piano di, Meta e Vico Equense. “L’obiettivo è quello di fornire, ai nostri cittadini, servizi di sempre maggiore qualità, e soprattutto accessibili a tutti – spiega il sindaco Coppola – Tra questi rientrano comparti fondamentali come il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti, i servizi sociali, secondo ...

Il Denaro

. La giunta comunale ha approvato il protocollo d'intesa tra i sindaci dei sei Comuni della Penisola Sorrentina quale atto propedeutico alla costituzione dell'dei Comuni da Vico ...Un nuovo passo in avanti verso la costituzione dell'dei Comuni della Penisola Sorrentina, e in direzione di una gestione associata di servizi e ... Massimo Coppola, la giunta comunale di... Sorrento, Unione dei Comuni della Penisola: dalla Giunta via libera ... Un nuovo passo in avanti verso la costituzione dell’Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina, e in direzione di una gestione associata di servizi e funzioni, nell’interesse della collettività e del ...Un nuovo passo in avanti verso la costituzione dell'Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina, e in direzione di una gestione associata di servizi e funzioni, nell'interesse della collettività e del ...