Sonia Bruganelli zittisce Ginevra Lamborghini | “Ecco il vero motivo per cui sei rientrata!”

(Di martedì 20 dicembre 2022)è un fiume torrenziale contro. In diretta al Gf Vip 7, ha spiegato ilper cui la giovane è tornata una settimana dopo essere stata squalificata L’ingresso dinella casa del Gf Vip 7 non ha sortito l’effetto voluto né sul pubblico né sugli autori. Inoltre, c’è L'articolo proviene da KontroKultura.

Libero Magazine

Leggi Ancheattacca Giulia Salemi: 'Ripeti quello che dice la gente sui social' Leggi Anche Pamela Prati oltre Mark Caltagirone: 'Con il 'GF Vip' voglio mettere una lapide su questo ...questa volta ha scelto Attilio Romita mentre Orietta Berti ha puntato su Giaele De Donà. Ecco come si sono svolte le nomination: Oriana ha nominato Antonella Antonino ha nominato ... Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia il programma: cosa succede ora Sonia Bruganelli sarà assente al Grande Fratello Vip per due settimane e dunque non sarà in studio nelle puntate del 26 dicembre 2022 e del 2 ...Luca Salatino padre non ha mai avuto un bel rapporto con il figlio, un aspetto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo più volte di sottolineare durante la sua avventura al GF VIP parlandone ...