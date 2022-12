Sonia Bruganelli umilia Oriana in diretta | “Amore lo dici a tua sorella” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 20 dicembre 2022) Scontro intrae Antonino Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e al centro della serata, come sempre Antonino ed. I due hanno avuto l’ennesimo confronto dopo che la Marzoli si è dovuta allontanare per forza amggiore da Spinalbese. ieri sera Alfonso li ha L'articolo proviene da KontroKultura.