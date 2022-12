Sonia Bruganelli lascia il GF Vip | cosa è successo e perché questa decisione

(Di martedì 20 dicembre 2022)non siede al suo posto preferito: quello da opinionista del GF Vip. Laarriva in modo ufficiale, ecco la ragione. Non ci sono dubbi, l’opinionista con la lingua più affilata ed il pensiero che fonda rivoluzioni in studio è proprio quella di. Attenta osservatrice sa il fatto suo per quanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Fanpage.it

Tags: cancro gianlucavialli inghilterra juve londra lucavialli nazionale sampdoria tumore vialli Articolo precedentenon regge l'emozione e piange in diretta tv pensando al rapporto ...La moglie di Paolo Bonolis rivela a Signorini il motivo della forte commozione "Per me è stato abbastanza faticoso Mi ha colpito"al GF Vip crolla. Non regge l'emozione e piange in diretta tv . Guarda l'incontro tra Luca Salatino e il padre, Tonino. L'ex tronista di Uomini e Donne , attaccatissimo al genitore, ... Sonia Bruganelli lascia il GF Vip per due puntate: chi la sostituirà il 26 dicembre e il 2 gennaio Antonella Fiordelisi finisce in Nomination e alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip lanciano una forte ipotesi contro Sonia Bruganelli.Sonia Bruganelli si è fatta accompagnare dal figlio Davide Bonolis negli studi del GF Vip e a fine diretta ha posato in sua compagnia per un selfie social ...