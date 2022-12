Sonia Bruganelli | il figlio gli restituisce gli abbracci che non ha avuto dalla madre

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ieri sera seguendo la puntata del GF Vip uno dei pochi momenti degni di nota è stato l’incontro tra Luca Salatino e il padre. Le lacrime dierano le lacrime di molti ma lei hala spontaneità di fare colare il mascara in diretta su Canale 5 e di raccontare una storia che appartiene a molti della sua generazione. Nel passato dici sono glimancati, l’assenza d’amore, del contatto fisico, di un “ti voglio bene”, un bacio, uno. L’opinionista del GF Vip si è rivista in Luca Salatino e in papà Tonino ha visto sua, che come tanti genitori di quella stessa età non era capace di dare quell’affetto visibile e immediato, quello che soffoca con uno e che guarisce tutto in un ...

Fanpage.it

Antonella Fiordelisi è finita in Nomination dopo lunghe settimane in cui il suo nome non poteva essere fatto dagli inquilini del Grande Fratello Vip grazie a, che sistematicamente donava l'immunità alla partenopea. Secondo Edoardo Tavassi e Giaele De Donà questa è stata una tecnica dell'opinionista per favorire la permanenza della ...Notizia delle ultime ore per i fan e gli spettatori del Grande Fratello VIP, programma condotto da Alfonso Signorini ., una delle due opinioniste insieme ad Orietta Berti, lascerà il programma televisivo per due puntate. Alfonso Signorini ha già annunciato chi la sostituirà per quel che concerne le ... Sonia Bruganelli lascia il GF Vip per due puntate: chi la sostituirà il 26 dicembre e il 2 gennaio La dama bresciana emozionata per Luca Salatino: l’incontro che nessuno si aspettava Dopo averlo conosciuto a Uomini e Donne, l’ex tronista ...Antonella Fiordelisi finisce in Nomination e alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip lanciano una forte ipotesi contro Sonia Bruganelli.