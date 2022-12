Sondaggi politici | il Partito Democratico tocca il suo minimo storico e la Lega si avvicina

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una flessione quasi impercettibile in testa, mentre prosegue un crollo verticale che sta – di fatto – invertendo le gerarchie tra i partiti di opposizione al governo Meloni. Secondo idi oggi, realizzati da SWG per il Tg di La7, Fratelli d’Italia continua a essere il primo(per intenzioni di voto), mentre il MoVimento 5 Stelle continua a percorrere una lunga e intricata strada per tornare a essere – a tutti gli effetti – la formazione politica di opposizione più rappresentativa all’interno dell’alveo elettorale italiano. Posizione che non è più ricoperta – da settimane – dalche anche questa settimana mostra il segno “meno” davanti alle sue percentuali. E alle sue spalle, torna ingombrante la figura della. Le intenzioni di voto SWG ...

Adnkronos

Dunque, l'ipotesi di riempire i giorni natalizi con impegniha un fondamento. Del resto, ... Non è finora venuta meno,alla mano, la tenuta della Meloni; tuttavia stanno prevalendo ..., il Pd, in attesa di avere un segretario, continua ad arretrare neie certamente il cosiddetto Qatargate ha dato un'altra spinta al ripasso. Per quanto Panzeri sia un ex ... Sondaggi politici: Fdi sempre oltre il 30%, M5S sale, Pd in calo Finalmente Giorgia Meloni tira fuori i nomi per il prossimo candidato del centrodestra in Lazio. Ne cita tre, ma in realtà quello ‘vero’ è uno solo. “Fratelli d'Italia, come primo partito della coaliz ...Le elezioni sono andate male. I sondaggi non esprimono fiducia. I seggi, invece, sono solidi e forniscono motivo per continuare nella tecnica pluriennale: parlare parlare parlare. Matteo Salvini non n ...