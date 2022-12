Sondaggi politici elettorali oggi 20 dicembre 2022 | Fdi stabile | calano M5S e Pd Risalgono Lega e Terzo Polo

(Di martedì 20 dicembre 2022)20– Fratelli d’Italia restaal primo posto,M5S e Pd, crescono: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg per il programma Agorà. Secondo la rilevazione, Fdi si conferma primo partito con il 29,2% delle preferenze. Staccato di oltre 10 punti percentuali c’è il Movimento 5 Stelle che, perdendo lo 0,2 per cento, cala al 17,3%. In calo anche il Partito Democratico, che scende al 16,8 per cento perdendo lo 0,2% rispetto alo precedente ...

Dunque, l'ipotesi di riempire i giorni natalizi con impegniha un fondamento. Del resto, ... Non è finora venuta meno,alla mano, la tenuta della Meloni; tuttavia stanno prevalendo ...Fratelli d'Italia sempre in testa con oltre il 30%, il Movimento 5 Stelle cresce ancora, in calo il Partito democratico. E' la fotografia delle intenzioni di voto secondo il sondaggio Swg per il Tg ... Sondaggi politici: Fdi sempre oltre il 30%, M5S sale, Pd in calo Le elezioni sono andate male. I sondaggi non esprimono fiducia. I seggi, invece, sono solidi e forniscono motivo per continuare nella tecnica pluriennale: parlare parlare parlare. Matteo Salvini non n ...Sondaggi politici, nella settimana del Qatargate il Pd crolla sotto al 15 per cento. È il dato registrato da Swg nel consueto sondaggio settimanale per il TgLa7, che stima i democratici al 14,7%, lo 0 ...