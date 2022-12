Sold out al Creberg per il concerto gospel di South Carolina Mass Choir

(Di martedì 20 dicembre 2022) Bergamo. Anche quest’anno il pubblico bergamasco ha risposto con entusiasmo alla tradizionale proposta natalizia dell’associazione Nepios Onlus. Ilorganizzato per martedì 20 dicembre alTeatro di Bergamo alle 21, con finalità benefiche infatti, registra già il tutto esaurito. Ilè un’iniziativa dell’Associazione Nepios Onlus organizzata con il patrocinio del Comune di Bergamo per la raccolta fondi a sostegno dei progetti a favore della Neuropsichiatria Infantile e del Centro per il Bambino e la Famiglia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In particolare per i bienni 2022/23 e 2023/24 Nepios sostiene progetti dedicati alla prevenzione dei comportamenti autolesionistici e suicidari negli adolescenti, alla prevenzione del ritiro scolastico e dell’isolamento sociale e alla cura delle ...

