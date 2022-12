Smartphone a scuola | il Ministero dell' Istruzione conferma il no

(Di martedì 20 dicembre 2022) Telefoni ammessi solo per usi didattici come già nelle precedenti circolari ministeriali. Non ci sono sanzioni, ma le scuole sono invitate a garantire il rispettoe norme in vigore. La pedagogista: «Prima di vietare bisogna sempre responsabilizzare i ragazzi»

HDblog

Umiliazione Che cosa voleva dire veramente Valditara Oltre alla misura sullo stop deglila Commissione del Senato suggerisce una serie di altre ipotetiche azioni per il futuro. '......maggior parte dei regolamenti di istituto prevedano espressamente l'obbligo di tenere lo... L'interesse comune che intendo perseguire è quello per unaseria, che rimetta al centro l'... Smartphone a scuola: la circolare del Ministro Valditara ricorda obblighi e divieti Telefoni ammessi solo per usi didattici come già nelle precedenti circolari ministeriali. Non ci sono sanzioni, ma le scuole sono invitate a garantire il rispetto delle norme in vigore. La pedagogista ...Una circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito conferma il divieto allo smartphone in classe, se non autorizzato dagli insegnanti ...