Skicross | Coppa del Mondo 2022-2023 | Deromedis e Zuech si qualificano per entrambe le gare a San Candido

(Di martedì 20 dicembre 2022) Buona prestazione della Nazionale italiana diin quel di San, località altoatesina che sta ospitando questa settimana la quarta e la quinta tappa didel. In categoria maschile infatti i due esponenti di punta della nostra spedizione, Dominike Simone, hanno staccato il pass per La Finale centrando la qualificazione sia in gara-1 che in gara-2. Nella prima prova Dominiksi è piazzato al decimo posto registrando un tempo di 1:12:15, precedendo di poco il compagno di squadra, dodicesimo con 1:12:24. Il tempo più veloce è stato segnato dall’austriaco Mathias Graf, in testa con 1:11:11 davanti al transalpino Bastien Midol, secondo con un gap di 0:53 ...

OA Sport

Le Finali si svolgeranno domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 12:24 (quarta tappa) e giovedì 22 dicembre alle 12:24 (quinta tappa).Sono tre gli azzurri che hanno conquistato il pass per la prima delle due gare didel mondo diin programma a San Candido. Nella gara maschile, che vede in testa l'austriaco Mathias Graf davanti al francese Midol e al canadese Reece, sono due i nostri rappresentanti ... Skicross, Coppa del Mondo 2022-2023: Jole Galli passa entrambe le qualifiche a San Candido Jole Galli ha strappato il pass per le due gare di Coppa del mondo di skicross, ospitate nella località altoatesina di San Candido. La livignasca, nonostante una partenza non brillantissima nella qual ...Sono tre gli azzurri che hanno conquistato il pass per la prima delle due gare di Coppa del mondo di skicross in programma a San Candido.