“Si è ubriacata” GF Vip | tutti senza parole | “Ma avete visto che combina?”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Più trascorrono i giorni, le settimane, i mesi, all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, più svariati utenti, brutto dirlo ma la maggioranza, si chiedono come Edoardo Donnamaria riesca a essere così preso da Antonella Fiordelisi. Dopo la 24esima puntata del GF Vip 7 si è finta ubriaca e ha discusso con gli altri. Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà le vittime prescelte la scorsa notte, dopo che Alfonso Signorini aveva salutatochiudendo l’appuntamento settimanale del GF Vip 7. Con la scusa di essere ubriaca, fingendolo, Antonella Fiordelisi, con Edoardo Donnamaria al seguito, ha fatto un’altra figuraccia. GF Vip, Antonella Fiordelisi show Si aggirava per la dimora capitolina ridacchiando in maniera stridula e lanciando frecciatine velate verso i suoi coinquilini. Edoardo Donnamaria intanto cercava di pararla e proteggerla, ...

