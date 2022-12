Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli | la famiglia riunita nella clinica di Londra

(Di martedì 20 dicembre 2022) Questo 2022 ci sta dando dei grandissimi dolori. Ieri le lacrime per l’ultimo addio a Sinisa Mihajlovic, oggi un’altra notizia che ci lascia con l’amaro in bocca. Purtroppo ledisono peggiorate e pare, stando a fondi accreditate, che l’ex calciatore sia ricoverato in questo momento in una. Pochi giorni faaveva annunciato il suo momentaneo abbandono allo staff della nazionale di calcio, proprio perchè doveva fare delle cure e aveva bisogno di prendersi del tempo per rimettersi in forma. Purtroppo la situazione, sembrerebbe essere più complicata del previsto.ultime notizie: il ricovero aAnche la madre 87enne del capo delegazione azzurro è partita ieri ...

La Gazzetta dello Sport

Come riporta La Gazzetta dello Sport , ledell'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria e Juventus si sono aggravate a tal punto da costringerlo al ricovero presso la clinica di Londra dove ...Di conseguenza, non solo sale la mortalità anche tra i feriti, ma al peggiorare delledi ospedalizzazione siledei feriti stessi, ed aumenta l'incidenza di quanti non ... Ansia per Vialli: le condizioni si aggravano. Tutti stretti intorno a Luca L’ex attaccante è ricoverato nella clinica londinese dove aveva sostenuto i due cicli di chemioterapia ed è stato raggiunto dalla madre Il mondo del calcio è in ansia per Gianluca Vialli. Come riporta ...LONDRA. Sono ore d'ansia per Gianluca Vialli, che la scorsa settimana aveva lasciato gli impegni della Nazionale per tornare a concentrarsi nella lotta al tumore al pancreas. Vialli, stando a quanto r ...