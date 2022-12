She-Hulk | Charlie Cox risponde alle critiche su Daredevil nella serie Disney+ | Non era il suo show

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'interpreteCox spiega perché non ha molto senso criticare il modo in cui è stato reso il suo personaggiodiShe-: Attorney at Law. She-: Attorney at Law ci ha mostrato un lato inedito diCox a.k.a., e l'attore non sembra aver apprezzato leda parte di alcuni fan al modo in cui è stato presentato il suo personaggio nellodi. In una recente intervista con Digital Spy,Cox ha commentato la reazione dei fan alla presenza ditv dicon protagonista Tatiana Maslany, ...

NerdPool

Charlie Cox è tornato a indossare il costume di Daredevil in occasione diAttorney at Law . LEGGI:: Attorney at Law, il costume di Daredevil nei nuovi concept art condivisi online In una recente intervista con Digital Spy , l'attore ha risposto alle ...è la serie di Jessica Gao che ha lanciato l'omonima supereroina con la presenza anche di altri eroi. Cox difende il suo ... Charlie Cox sul suo ritorno in She-Hulk: “Non è il Daredevil che vedrete in Born Again” L'interprete Daredevil Charlie Cox spiega perché non ha molto senso criticare il modo in cui è stato reso il suo personaggio nella serie di Disney+ She-Hulk: Attorney at Law.In una recente intervista con Digital Spy, Charlie Cox ha difeso She-Hulk: Attorney at Law, la serie tv che l'ha rivisto come Daredevil ...